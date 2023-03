Lazio, Sarri vuole Zielinski del Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio Sarri vuole Piotr Zielinski del Napoli per sostituire Milinkovic Savic alla Lazio, entrambi hanno un contratto che scade nel 2024. Zielinski è uno dei calciatori che è sempre piaciuto a Sarri che lo ha visto crescere proprio al Napoli. Ora il tecnico della Lazio ha chiesto a Lotito di prendere il polacco per la futura rosa biancoceleste, lo riferisce Gazzetta dello Sport. A fine stagione è possibile che sia Zielinski che Milinkovic Savic cambino casacca. Molto più probabile che lo faccia il giocatore serbo della Lazio che oramai da tempo chiede la cessione per andare a giocare in un club più importante, che giochi la Champions League. Zielinski in questa stagione ha voluto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023) MaurizioPiotrdelper sostituire Milinkovic Savic alla, entrambi hanno un contratto che scade nel 2024.è uno dei calciatori che è sempre piaciuto ache lo ha visto crescere proprio al. Ora il tecnico dellaha chiesto a Lotito di prendere il polacco per la futura rosa biancoceleste, lo riferisce Gazzetta dello Sport. A fine stagione è possibile che siache Milinkovic Savic cambino casacca. Molto più probabile che lo faccia il giocatore serbo dellache oramai da tempo chiede la cessione per andare a giocare in un club più importante, che giochi la Champions League.in questa stagione ha voluto ...

