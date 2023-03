Lazio, problemi in difesa per Sarri: Romagnoli in recupero, Patric in forse (Di venerdì 3 marzo 2023) La Lazio arriva al Diego Armando Maradona per incrociare il Napoli nel primo anticipo della venticinquesima giornata di campionato. La squadra di Maurizio Sarri avrà bisogno di una grande prestazione per mettere lo sgambetto alla squadra più in forma del campionato. Ma i biancocelesti arrivano all’appuntamento con qualche problema difensivo di troppo. Il mister nato a Bagnoli non ha ancora ben chiara quale sarà la coppia centrale che proteggerà la porta di Provedel. Alessio Romagnoli sembra aver recuperato dalla lesione muscolare patita nella sfida con l’Atalanta e potrebbe dunque recuperare il proprio posto al centro della difesa. Al suo fianco non ci sarà sicuramente Casale, squalificato, ma nemmeno il suo sostituto Patric è al meglio: lo spagnolo mercoledì non si è allenato a causa di una sindrome ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Laarriva al Diego Armando Maradona per incrociare il Napoli nel primo anticipo della venticinquesima giornata di campionato. La squadra di Maurizioavrà bisogno di una grande prestazione per mettere lo sgambetto alla squadra più in forma del campionato. Ma i biancocelesti arrivano all’appuntamento con qualche problema difensivo di troppo. Il mister nato a Bagnoli non ha ancora ben chiara quale sarà la coppia centrale che proteggerà la porta di Provedel. Alessiosembra aver recuperato dalla lesione muscolare patita nella sfida con l’Atalanta e potrebbe dunque recuperare il proprio posto al centro della. Al suo fianco non ci sarà sicuramente Casale, squalificato, ma nemmeno il suo sostitutoè al meglio: lo spagnolo mercoledì non si è allenato a causa di una sindrome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Problemi al sito del Comune di Roma, polizia: ipotesi attacco hacker #roma #comune #hacker #2marzo - cla_bono : @Boboj29 A Monza non ci furono problemi con lui, anche con la Lazio in Coppa Italia non ci furono problemi, ma ogni… - ScimmiettaMilan : @Maicuntent1986 L'unica che poteva dare problemi era la Lazio con il miglior difensore rotto e il secondo migliore… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Polizia, risolti problemi su passaporti, 2,5mln nel 2023. Saranno rispettati tempi previsti anche su richieste non urgen… - GargamellaOut : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Lazio, problemi nel reparto difensivo di #Sarri in vista del #Napoli: la situazione -