Lazio, Hysaj: «Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli» (Di venerdì 3 marzo 2023) Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel prima dell'inizio del match contro il Napoli. Le dichiarazioni Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel. PAROLE – «Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio. Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo Scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungere il ...

