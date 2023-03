Lazaro, il Torino tratta il rinnovo del prestito con l’Inter! Altra opzione – TS (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Torino lavora alla prossima stagione. Vagnati, DS del Torino, secondo Tuttosport vuole risolvere tutte le questioni relative ai giocatori in prestito: fra questi figura anche Valentino Lazaro, attualmente di proprietà dell’Inter RISCATTO – Valentino Lazaro, fino all’infortunio, è stato uno degli elementi più importanti della rosa del Torino. La volontà del club granata, secondo Tuttosport, è quella di rinnovare il prestito dell’esterno di proprietà dell’Inter. Un’Altra opzione prevede il riscatto immediato del cartellino dell’ex Herta Berlino. Il futuro del calciatore, e degli altri riscatti è legato però a quello di Juric: in caso di addio a fine stagione del tecnico ex Verona le strategie del club di Cairo potrebbe ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Illavora alla prossima stagione. Vagnati, DS del, secondo Tuttosport vuole risolvere tutte le questioni relative ai giocatori in: fra questi figura anche Valentino, attualmente di proprietà dell’Inter RISCATTO – Valentino, fino all’infortunio, è stato uno degli elementi più importanti della rosa del. La volontà del club granata, secondo Tuttosport, è quella di rinnovare ildell’esterno di proprietà dell’Inter. Un’prevede il riscatto immediato del cartellino dell’ex Herta Berlino. Il futuro del calciatore, e degli altri riscatti è legato però a quello di Juric: in caso di addio a fine stagione del tecnico ex Verona le strategie del club di Cairo potrebbe ...

