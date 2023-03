Lavrov, cerchiamo di finire guerra iniziata da Occidente (Di venerdì 3 marzo 2023) "La guerra che stiamo cercando di terminare e che è stata iniziata dall'Occidente contro di noi usando gli ucraini ha influenzato la politica russa, compresa quella energetica. Ciò che è cambiato è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) "Lache stiamo cercando di terminare e che è statadall'contro di noi usando gli ucraini ha influenzato la politica russa, compresa quella energetica. Ciò che è cambiato è ...

