Lavrov a Delhi | ' ci fanno la guerra' e la sala scoppia a ridere

"Stiamo cercando di fermare la guerra che è stata scatenata contro di noi usando il popolo ucraino". Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ripete la narrativa ufficiale del Cremlino sul ...

