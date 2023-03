Lavoro: Meloni, 'priorità contrastare uso distorto cooperative' (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "contrastare l'uso distorto della forma cooperativa è una priorità e in questa battaglia il Governo può e deve sapere contare sul presidio di legalità, vigilanza e controllo esercitato da chi fa impresa cooperativa. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare in questo tempo richiedono sempre di più la necessità di mettere i bisogni delle persone prima di qualunque altra cosa. È un cammino che passa anche dalla capacità di valorizzare ciò che unisce rispetto a ciò che ci divide e di riconoscerci tutti come parte di una sola comunità. Questa è la strada da fare, tutti insieme. Un cammino che, sono certa, ci vedrà uniti". Così il premier Giorgia Meloni, nel messaggio di saluto inviato al 41esimo Congresso nazionale di Legacoop. "L'articolo 45 della Costituzione - esordisce Meloni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "l'usodella forma cooperativa è unae in questa battaglia il Governo può e deve sapere contare sul presidio di legalità, vigilanza e controllo esercitato da chi fa impresa cooperativa. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare in questo tempo richiedono sempre di più la necessità di mettere i bisogni delle persone prima di qualunque altra cosa. È un cammino che passa anche dalla capacità di valorizzare ciò che unisce rispetto a ciò che ci divide e di riconoscerci tutti come parte di una sola comunità. Questa è la strada da fare, tutti insieme. Un cammino che, sono certa, ci vedrà uniti". Così il premier Giorgia, nel messaggio di saluto inviato al 41esimo Congresso nazionale di Legacoop. "L'articolo 45 della Costituzione - esordisce...

