L'auto è la nostra storia, salviamola dai pregiudizi verdi: l'appello di Vittorio Feltri (Di venerdì 3 marzo 2023) Ormai l'auto elettrica è diventata un incubo. L'Europa ce la vuole infliggere a tutti i costi, ma proprio tutti, specialmente economici, visto il prezzo esorbitante delle vetture considerate salvifiche dell'ambiente. Il vero problema che ci assilla consiste nella moda che dilaga tra le masse costringendo anche gente intelligente a seguirla come fosse una legge di natura. Sono balle quelle secondo le quali il motore a scoppio sia produttore di inquinamento dell'atmosfera, ma le bugie, si sa, hanno gambe più lunghe della verità e diventa difficile bloccarle. Infatti Milano fornisce la prova che le macchine tradizionali, che siano alimentate dalla benzina e dal gasolio, non sono assolutamente dannose sotto il profilo ecologico. Tanto è vero che quando il sindaco Sala dispone, non si sa perché, il blocco del traffico cittadino quotidiano, lasciando le strade al dominio ...

