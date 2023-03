Lautaro Martinez: «Milano mi ha dato tanto amore dal primo giorno» (Di venerdì 3 marzo 2023) Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista per la piattaforma online Recast. Il giocatore dell’Inter ha parlato del suo passato, della carriera e delle sue ispirazioni nel corso della vita. ORIGINI – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista con Recast, queste le parole: «La città di Bahia Blanca, con mio fratello abbiamo fatto il campetto e giocavamo lì prima e dopo la scuola. Mia madre ci chiamava per mangiare. Come profesionista Buenos Aires, nell’Avellaneda. Una città di tanta passione, dove il calcio si vive diversamente, in una maniera speciale. Liniers è il club dove sono nato, ho imparato tanto come calciatore e uomo. Milano mi ha dato tanto amore dal giorno che sono arrivato, dal primo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023)ha rilasciato un’intervista per la piattaforma online Recast. Il giocatore dell’Inter ha parlato del suo passato, della carriera e delle sue ispirazioni nel corso della vita. ORIGINI –ha rilasciato un’intervista con Recast, queste le parole: «La città di Bahia Blanca, con mio fratello abbiamo fatto il campetto e giocavamo lì prima e dopo la scuola. Mia madre ci chiamava per mangiare. Come profesionista Buenos Aires, nell’Avellaneda. Una città di tanta passione, dove il calcio si vive diversamente, in una maniera speciale. Liniers è il club dove sono nato, ho imparatocome calciatore e uomo.mi hadalche sono arrivato, dal...

