Laurea ad honorem per Liliana Segre | Bernini | “Profonda gratitudine per la sua incessante azione di testimonianza”

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha consegnato oggi la Laurea ad honorem in Scienze Filosofiche alla Senatrice a Vita Liliana Segre. La cerimonia di consegna, presieduta dal Rettore dell'Università Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari, si è svolta presso l'abitazione della Senatrice a Milano e ha visto la partecipazione della Professoressa Marina Lalatta Costerbosa in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

