Laura Pausini senza freni: «Mai più a Sanremo in gara, per me il Festival non è come andare al Grammy…» Tre concerti in 24 ore. Laura Pausini ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso esattamente nella stessa data della sua vittoria a Sanremo Giovani, avvenuta il 27 febbraio 1993. In un'intervista a Il Corriere della Sera, Laura ha messo in discussione della possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo. «Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un'altra cosa».

