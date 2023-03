L' arresto di Rosalia Messina Denaro mette a tacere le dietrologie | specie quelle degli ex magistrati

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Almeno stavolta la dietrologia è durata poco meno di due mesi. In altri casi ci sono voluti anni e processi infiniti per smontare le ricostruzioni più fantasiose. Un carabiniere del Ros, bravi loro, lo scorso dicembre ha scovato un pizzino dentro la gamba di una sedia mentre cercava di piazzare microspie e telecamere dentro la casa di, la sorella del capomafia arrestata oggi a Castelvetrano. Sui parenti stavano addosso da anni, tanto che li hanno arrestati quasi tutti. Nel biglietto c’era il diario clinico del latitante. Visite, operazioni, riferimenti chiari alla grave patologia di cui soffre. Da lì sono state anticipate le sue successive mosse, fino alla visita nella clinica palermitana dove il padrino ha smesso di essere il latitante che è stato per 30 anni. ...