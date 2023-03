(Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA - Una conferma e una sorpresa tra i nazionali della Roma . Se non c'erano dubbi sulla chiamata di Paulonell'campione del mondo, non era invece scontato il ritorno ditra ...

ROMA - Una conferma e una sorpresa tra i nazionali della Roma . Se non c'erano dubbi sulla chiamata di Paulo Dybala nell'campione del mondo, non era invece scontato il ritorno di Ibanez tra i convocati del Brasile dopo l'esordio dello scorso settembre contro la Tunisia a cui non era poi seguita la chiamata per ...

L'Argentina riparte con Dybala, Ibanez si riprende il Brasile Corriere dello Sport

La Joya della Roma tra i sette 'italiani' convocati da Scaloni per il doppio test contro Panama e Curacao che attende i campioni del mondo, mentre il difensore giallorosso torna a far parte della Sele ...