L'antica Roma non conosceva il principio dei vasi comunicanti. E anche quella di oggi ne ignora spesso la portata (Di venerdì 3 marzo 2023) Quasi fosse il secondo atto di un dramma, ieri c'è stato un immediato riscontro da parte di osservatori specializzati dei dati appena comunicati dall'Istat Più in dettaglio, ciò che ha fatto si che i sussurri diventassero grida è stato lo scoperchiamento della pentola contenente il rapporto del debito pubblico sul Prodotto Interno Lordo che è risultato sensibilmente più alto di quello previsto. Immediata la spiegazione di quell'ente: ciò è dovuto tutto a effetti collaterali, imprevisti ma non imprevedibili, di Sua Assurdità il Superbonus che ha evidenziato una clasi nell' organizzazione della Pubblica Amministrazione. Essa può essere banalmente descritta con l'espressione ormai datata ma sempre valida, che "la mano destra non sa ciò che fa quella sinistra". Di qui il richiamo ai vasi comunicanti. Che il liquido che è contenuto in due ...

