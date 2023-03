Lang | «Orgogliosa di essere all’Inter! Non vedo l’ora di cominciare»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Fanny, il nuovo terzino sinistro dell’Inter Women, dopo l’ufficialità del suo arrivo (vedi QUI), ha parlato attraverso i canali ufficiali del club. NUOVO ARRIVO – Fannysi è presentata così ai nuovi tifosi dell’Inter: «Sono moltodiall’Inter, nondi iniziare con la squadra. È sempre stato il mio grande sogno da quando ero bambina. Sono molto entusiasta ed emozionata. Ho già visto delle partite e mi sono informata sulla Serie A, è un campionato molto competitivo. Non ci sono partite facili, sarà molto divertente. Direi che uno dei miei punti di forza è il piede sinistro, mi piace attaccare. Spero di aiutare la squadra facendo gli assist». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

