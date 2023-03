Lampedusa | la guardia costiera ha salvato 211 migranti | dal 1 gennaio sono 9mila i tratti in salvo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mare grosso e condizioni meteo difficili. Questa notte le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 211 mig… - filotesa : RT @AlbertoLetizia2: Nonostante il mare grosso, la Guardia Costiera porta in salvo 211 migranti che rischiavano di annegare al largo di Lam… - reportdifesa : Guardia Costiera: soccorsi 211 migranti a largo di Lampedusa: LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Proseguono le attività in mare… - singerel : RT @AlbertoLetizia2: Nonostante il mare grosso, la Guardia Costiera porta in salvo 211 migranti che rischiavano di annegare al largo di Lam… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Guardia Costiera soccorre 211 migranti a Lampedusa, le immagini - -

Ieri l'intervento dellacostiera per il salvataggio di 211 migranti su una imbarcazione 15 miglia a sud di, 211 migranti sono stati soccorsi nella notte dallacostiera: i naufraghi sono stati tutti tratti in salvo mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Lo comunica la stessa ...https://youtube.com/shorts/9USbeNTQ4Lofeature=share Le due unità dellacostiera hanno successivamente fatto rotta verso il porto di, dove i migranti sono giunti in sicurezza, tra ...

Lampedusa, 211 migranti soccorsi dalla guardia costiera TGCOM

La guardia costiera di Lampedusa ha tratto in salvo 211 migranti: i naufraghi stavano cercando di raggiungere le coste italiane.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...