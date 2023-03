L’allarmismo eccessivo sul credito fiscale può essere nocivo Servirebbe l’equilibrio di Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Non esiste il pasto gratuito, d’accordo. Ma se lo stato in emergenza depressiva paga il pranzo senza infrangere le regole europee e questo significa più investimenti privati, rilancio possente di un settore in crisi e trainante (l’edilizia), creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro produttivi, incremento netto e forte della ricchezza sociale, del fatturato del paese, rinnovamento eco e tecnologico di una parte del patrimonio edilizio, e per soprammercato una discesa del debito pubblico certificata dall’Istat e il bengodi della rete bancaria che intermedia, prima di ritirare seccamente il buono-pasto, il Superbonus, bisogna pensarci due volte e forse tre volte. Il ministro dell’Economia Giorgetti è un fulmine di guerra. Dentro fino al collo all’emergenza depressivo-recessiva della pandemia e dei lockdown (-9 per cento del prodotto interno lordo), seguendo gli ...