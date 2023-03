Lady Diana: i dubbi irrisolti sulla sua morte nel libro del principe Harry (Di venerdì 3 marzo 2023) La morte di Lady Diana continua a far parlare di sé più di 25 anni dopo e continua a marchiare la vita dei suoi figli, Harry e William. I due principi, infatti, hanno parlato in diverse occasioni del trauma vissuto in seguito all’incidente in cui è morta la loro mamma. Attraverso le memorie del principe Harry, abbiamo potuto apprendere come ha vissuto il trauma della perdita a soli dodici anni e i dubbi che lo hanno perseguitato per anni dopo. Le circostanze in cui si è verificato l’incidente automobilistico che ha posto fine alla sua vita della principessa, infatti, hanno fatto sorgere molti dubbi negli anni. Ma leggendo Spare si capisce che anche il principe Harry e il principe ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladicontinua a far parlare di sé più di 25 anni dopo e continua a marchiare la vita dei suoi figli,e William. I due principi, infatti, hanno parlato in diverse occasioni del trauma vissuto in seguito all’incidente in cui è morta la loro mamma. Attraverso le memorie del, abbiamo potuto apprendere come ha vissuto il trauma della perdita a soli dodici anni e iche lo hanno perseguitato per anni dopo. Le circostanze in cui si è verificato l’incidente automobilistico che ha posto fine alla sua vita dellassa, infatti, hanno fatto sorgere moltinegli anni. Ma leggendo Spare si capisce che anche ile il...

