Ladro entra in un noto ristorante e prima di uscire si abbuffa di dolci. Poi porta via un vassoio di pasticcini e la cassa chiusa: arrestato (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Ladro è entrato nella notte, spaccando una piccola finestra sul retro del locale. Siamo al ristorante Veganda, Prato della Valle, e la storia la racconta Il Gazzettino. L’uomo, una volta dentro, ha provato ad aprire la cassa ma non riuscendoci l’ha staccata ancora chiusa e ha preso il fondo cassa (150 euro). Ha preso poi i due tablet usati per prendere le ordinazioni ma prima di andare via si è fermato a mangiare. Già. Ha arraffato dei dolci e mentre l’allarme suonava, se li è mangiati portando poi via un vassoio di pasticcini. “Riguardando le immagini della videosorveglianza mi sono venuti i brividi. Non mi capacito del sangue freddo di questo delinquente che nonostante l’allarme stesse suonando si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilto nella notte, spaccando una piccola finestra sul retro del locale. Siamo alVeganda, Prato della Valle, e la storia la racconta Il Gazzettino. L’uomo, una volta dentro, ha provato ad aprire lama non riuscendoci l’ha staccata ancorae ha preso il fondo(150 euro). Ha preso poi i due tablet usati per prendere le ordinazioni madi andare via si è fermato a mangiare. Già. Ha arraffato deie mentre l’allarme suonava, se li è mangiatindo poi via undi. “Riguardando le immagini della videosorveglianza mi sono venuti i brividi. Non mi capacito del sangue freddo di questo delinquente che nonostante l’allarme stesse suonando si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances90684659 : Il mio coinquilino che, per non fare rumore, entra in casa tipo un ladro e mi fa cagare sotto é una delle cose più… - getomiao : letteralmente il corso sulla sicurezza was like: se entra un ladro lasciati derubare io tipo ah ok ??????? - Stemor5 : @matteorenzi Se io vedo un ladro che mi entra in casa e mi deruba non è che devo aspettare che sia la magistratura a dirmi che è colpevole. - beepbeepmarti : RT @__Budino_: metto sempre le scarpe così lontane perché se entra un ladro penserà che sono grosso???? - Mah96915476 : @fcancellato Vediamo se ho capito: x voi di sinistra il ladro che ti entra in casa, ti massacra di botte, ti punta… -