Nonostante l'impennata dei contagi tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, non fu istituita alcuna zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro: pronti a 'isolarsi' per evitare di dover contare oltre 4 mila morti di Covid. E non fu applicato il piano influenzale pandemico, pur risalente al 2006.

Inchiesta Covid, i pm di Bergamo: 'La zona rossa avrebbe evitato morte di 4mila persone' - Cronaca Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Nonostante l'impennata dei contagi tra fine febbraio e primi di marzo e lo scenario "catastrofico" acclarato, non fu istituita alcuna zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, per altro gi ...Chiappani: ci sono politici di destra e di sinistra, ci sono dirigenti sanitari di una e dell'altra area. Il nostro dovere era dare una risposta ai ...