La WWE non prenderà provvedimenti contro Sonya Deville dopo il suo arresto (Di venerdì 3 marzo 2023) Come vi abbiamo riportato, lo scorso 19 febbraio Sonya Deville è stata arrestata nello stato del New Jersey per il possesso di un'arma da fuoco. Vi abbiamo raccontato inoltre i motivi per il quale l'ex WWE Official aveva con sé l'arma, ovvero a causa dei gravi problemi con uno stalker avuti nel recente passato. La WWE era a conoscenza, inoltre, del possesso di quest'arma da parte della propria dipendente e non prenderà alcun provvedimento nei confronti della Deville. La lottatrice continuerà dunque a prendere parte a tutti gli eventi, senza strascichi per quanto concerne la sua carrieta. Tramite il comunicato della polizia locale, apprendiamo inoltre che l'arma è stata scoperta da un parcheggiatore di un hotel, che ha immediatamente chiamato la polizia, e che Daria Berenato, vero nome della ...

