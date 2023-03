"La vita notturna turbolenta...". Clementino svela il suo dramma segreto (Di venerdì 3 marzo 2023) Il momento più duro per Clementino è stato "l'essere caduto in tante tentazioni quando mi sono trasferito da solo a Milano": lo ha confessato lui stesso in un'intervista al settimanale Tele Sette. Il rapper e coach di The Voice Senior ha rivelato: "La vita notturna turbolenta mi ha fatto ritrovare anche in comunità. Guardando indietro forse non sarei andato via da casa così presto”. Intanto è tutto pronto per la finale del programma di Antonella Clerici, in onda questa sera su Rai 1. Chi sarà il vincitore? Clementino ovviamente spera nella vittoria del suo team: "Teoricamente, dopo Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, toccherebbe a me”, ha detto riferendosi agli altri due coach della trasmissione. Il rapper è coach fin dalla prima edizione del programma. Quest'anno insieme a lui, oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Il momento più duro perè stato "l'essere caduto in tante tentazioni quando mi sono trasferito da solo a Milano": lo ha confessato lui stesso in un'intervista al settimanale Tele Sette. Il rapper e coach di The Voice Senior ha rivelato: "Lami ha fatto ritrovare anche in comunità. Guardando indietro forse non sarei andato via da casa così presto”. Intanto è tutto pronto per la finale del programma di Antonella Clerici, in onda questa sera su Rai 1. Chi sarà il vincitore?ovviamente spera nella vittoria del suo team: "Teoricamente, dopo Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, toccherebbe a me”, ha detto riferendosi agli altri due coach della trasmissione. Il rapper è coach fin dalla prima edizione del programma. Quest'anno insieme a lui, oltre a ...

