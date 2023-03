La visita di Mattarella e Schlein a Crotone: si indaga sul naufragio (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la visita di Mattarella a Crotone, per rendere omaggio alle vittime del naufragio dei migranti avvenuto domenica scorsa sulla spiaggia Crotonese, arriva anche Elly Schlein la neoeletta segretaria del PD. L’arrivo di Mattarella ed Elly Schlein a Crotone Mattarella nel palasport di Crotone rende omaggio alle vittime – Ph Credit Huffingtonpost.itIl presidente della Repubblica arrivato a Crotone ha visitato prima i superstiti in ospedale e poi ha reso omaggio alle vittime di fronte alle 67 bare al palazzetto dello sport di Crotone. Nella sua visita ai superstiti Mattarella ha fatto portare doni e giocattoli da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo ladi, per rendere omaggio alle vittime deldei migranti avvenuto domenica scorsa sulla spiaggiase, arriva anche Ellyla neoeletta segretaria del PD. L’arrivo died Ellynel palasport dirende omaggio alle vittime – Ph Credit Huffingtonpost.itIl presidente della Repubblica arrivato ahato prima i superstiti in ospedale e poi ha reso omaggio alle vittime di fronte alle 67 bare al palazzetto dello sport di. Nella suaai superstitiha fatto portare doni e giocattoli da ...

