La visita di Mattarella a Crotone e l'assenza irresponsabile del governo Meloni (Di venerdì 3 marzo 2023) Lui, il Presidente, davanti alle bare bianche con davanti gli orsetti di peluche e le targhette con i nomi o con i macabri codici di esseri umani non identificati, il Presidente – dicevamo – cui tocca per l'ennesima volta riparare con il suo carisma a uno Stato ridicolo, la cosiddetta sesta o settima potenza del mondo che non riesce a salvare un caicco tra onde alte ma non da tempesta perfetta, il Presidente cui la gente normale guarda e si appella – «giustizia, giustizia», gli hanno gridato – ma che nello sguardo fiero nasconde la consapevolezza che più di tanto non può fare, da solo. Già, a Crotone, davanti a quelle bare, ieri si è stagliata la solitudine di Sergio Mattarella, solitudine persino esibita nel palazzetto dello sport-obitorio, accompagnato solo dal prefetto Maria Carolina Ippolito, il Presidente in raccoglimento come a chiedere un ...

