La tragedia di Massimo Ambrosini: “Mio figlio è incurabile” (Di venerdì 3 marzo 2023) SOCIAL. Massimo Ambrosini, ex campione e giocatore del Milan, pubblica un’emozionante video sui social network in cui parla della malattia del figlio. Queste riprese raccontano la sua nuova situazione familiare, stravolta dalla malattia del figlio di 6 anni appena diagnosticata, il diabete di tipo 1. Ecco di cosa si tratta. Leggi anche: Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Leggi anche: Influenza, la brutta scoperta poco fa: quali sono i sintomi Massimo Ambrosini: la malattia del figlio Massimo Ambrosini, nato a Pesaro, 29 maggio 1977 è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. La sua famiglia sta vivendo un dramma a causa della malattia del ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 marzo 2023) SOCIAL., ex campione e giocatore del Milan, pubblica un’emozionante video sui social network in cui parla della malattia del. Queste riprese raccontano la sua nuova situazione familiare, stravolta dalla malattia deldi 6 anni appena diagnosticata, il diabete di tipo 1. Ecco di cosa si tratta. Leggi anche: Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Leggi anche: Influenza, la brutta scoperta poco fa: quali sono i sintomi: la malattia del, nato a Pesaro, 29 maggio 1977 è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. La sua famiglia sta vivendo un dramma a causa della malattia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @LucaBizzarri: Giorgia, ti prego, falli almeno tacere. Migranti, l'idea di Rampelli (FdI): «Hanno tutti il telefono, avvisiamoli prima c… - massimo_rimessi : RT @ZanAlessandro: Mentre il governo di ora in ora mostra la sua faccia più disumana davanti a questa tragedia, il Presidente della Repubbl… - youviralart : Fabio Massimo Castaldo A Feltri suggerisco un altro vecchio detto: meglio star zitto e rischiare di passare per idi… - massimo_capponi : RT @gioveron: Ma e'possibile che la Meloni dopo una tragedia del genere non faccia un discorso, non vada laggiù, non si schieri dalla parte… - Shepherdello : @rulajebreal Siamo sicuri che sia andata così? Oppure si sta speculando su una tragedia, il che, eticamente, non è il massimo? -