La tragedia di Alessandro | morto a 7 anni soffocato dal palloncino | donati gli organi

Un ultimo gesto d'amore. Alessandro, 7 anni, è morto a Montegaldella (Vicenza) perché soffocato da frammenti di un palloncino di gomma che, per gioco, aveva addentato. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.

