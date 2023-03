La spiaggia si svuota di fronte a Elisabetta Gregoraci | troppo bella

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 3 marzo 2023) Seduta sul lettino a godersi il sole;dimostra di essere una donna con una bellezza e un fascino con pochi eguali.la ricordiamo per essere stata una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip; esperienza decisamente positiva nonostante la decisione, presa nel momento in cui è stato comunicato il prolungamento del programma, di ritirarsi dal reality. instagramL’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia ha sicuramente contribuito a livello di popolarità nel mondo dello spettacolo;, però, ha una notorietà importante anche all’interno del mondo social. Se andiamo su Instagram e cerchiamo il suo nome, la prima cosa che notiamo è come il suo profilo sia ormai ad un passo dai due milioni di follower. ...