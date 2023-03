La sorella di Matteo Messina Denaro è stata arrestata per associazione mafiosa

(Di venerdì 3 marzo 2023) Èarrequesta mattina Rosaliadel boss ex latitante di Cosa Nostra, su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. Il capo d'accusa è di: con il suo aiuto, Rosalia avrebbe permesso adi rimanere latitante per trent'anni, consentendogli di continuare a guidare l’organizzazione criminale e assicurando le comunicazioni con gli altri associati. All'interno delle più di cinquanta pagine del provvedimento, sono ricostruite dettagliatamente le relazioni criminose che Rosalia avrebbe intrattenuto con il fratello. Inoltre, sempre nel documento, viene reso noto il dettaglio dell'indagine che è risultato decisivo per l'arresto del boss, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - petergomezblog : Matteo Messina Denaro, arrestata la sorella del boss Rosalia: “Gestiva la cassa della famiglia e la trasmissione d… - Agenzia_Ansa : Arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro #ANSA - Fra7russo : RT @Radio1Rai: ??#Mafia Arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, con l'accusa di associazione mafiosa. La donna avrebb… - AlbertoatItaly : RT @tempoweb: 'Gestiva la cassa del #boss'. Arrestata #Rosalia, la sorella di #MessinaDenaro #3marzo -

Qualche mese fa, però, Rosalia ha commesso un errore: anziché distruggere i bigliettini dopo la lettura (come da indicazioni), ladel boss ha cominciato a conservarne alcuni, "come promemoria ...Che i rapporti fraMessina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna non siano mai stati buoni è ormai cosa nota. Ma a testimoniarlo ulteriormente è in un pizzino del boss trovato dalla, Rosalia , arrestata oggi ...IL PIZZINO DI ROSALIA E L'ARRESTO DEL LATITANTE È stato un appunto dettagliato sulle condizioni di salute diMessina Denaro, scritto dallaRosalia e da lei nascosto nell'intercapedine ...

Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro: "Gestiva la rete di pizzini del superboss" PalermoToday

Matteo Messina Denaro ha espresso tutta la sua rabbia contro la figlia Lorenza, in un pizzino conservato dalla sorella.Che i rapporti fra Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna non siano mai stati buoni è ormai cosa nota. Ma a testimoniarlo ulteriormente è in un pizzino del ...