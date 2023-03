La sorella del boss in manette, il centrodestra: “Un altro colpo messo a segno, li prenderemo uno per uno” (Di venerdì 3 marzo 2023) L’arresto della sorella del boss Matteo Messina Denaro è un altro mattone importante nella smobilitazione di Cosa Nostra e della rete criminale gestita dal capomafia arrestato lo scorso 16 gennaio. Grande la soddisfazione del governo del blitz del Ros che ha portato al fermo di Rosetta. Un protagonista centrale. Che teneva la cassa della famiglia, rendicontava ogni spesa al fratello latitante e gestiva i “pizzini” del boss. La cattura del boss nasce dal ritrovamento, lo scorso 6 febbraio di un pizzino nascosto nella zampa di una sedia nella casa di Castelvetrano della sorella del superlatitante. Una sorta di diario clinico delle condizioni di salute del boss. Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno portato al blitz del 16 gennaio e alla cattura di Matteo Messina ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) L’arresto delladelMatteo Messina Denaro è unmattone importante nella smobilitazione di Cosa Nostra e della rete criminale gestita dal capomafia arrestato lo scorso 16 gennaio. Grande la soddisfazione del governo del blitz del Ros che ha portato al fermo di Rosetta. Un protagonista centrale. Che teneva la cassa della famiglia, rendicontava ogni spesa al fratello latitante e gestiva i “pizzini” del. La cattura delnasce dal ritrovamento, lo scorso 6 febbraio di un pizzino nascosto nella zampa di una sedia nella casa di Castelvetrano delladel superlatitante. Una sorta di diario clinico delle condizioni di salute del. Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno portato al blitz del 16 gennaio e alla cattura di Matteo Messina ...

