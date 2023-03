Vai agli ultimi Twett sull'argomento... consani_nadia : @Poesiaitalia Pesa meno la solitudine quando siamo soli, di quando siamo male accompagnati! - Federic85075478 : @gomitolodilana7 Questa tua … mi fa male da morire . Mi riporta indietro di qualche anno quando Ettore se ne andò t… - mauriziosaxon : @marcocampanari @GPArTengo @Poesiaitalia Volevo fare capire lo stesso pensiero a 2 persone che sostenevano l’oppost… - decostruita : RT @ipocondriae: Le cose vanno male quando fai quello che desideri, se desideri le cose sbagliate, cioè quando i tuoi sogni sono contaminat… - PiramideRossa : @ventisei_marzo Idem…io lavoravo nei raparti covid e dio solo sa quanto invidiavo quelli che erano chiusi in casa…c… -

Da quel giorno, ogni volta che una sensazione di disagio osceglieva di albergarle ... Però lei non ci vedeva niente diin espressioni come cheap, kitsch, alle prime armi, e lui invece ...L'eterna sfida tra il bene e ilè un saggio travestito da romanzo nel quale, attraverso la ...abbiamo la responsabilità di "dare loro il calore dell'amore che spezza il cerchio della'.... è l'armonia dell'anima con l'universo, è l'amica migliore della, è un'avventura d'amore ... "Questa vita un po' umida di pianto / con i giorni messi/ vista dall'alto / sembra un treno ...

Così la solitudine fa male al cuore la Repubblica

Se i ragazzi non stanno bene, se non sono felici delle loro imperfezioni, è l’intero nostro viaggio a perdere ogni direzione ...Uno studio conferma come la mancanza di relazioni affettive o familiari, di socialità o di un animale da compagnia abbia effetti negativi ...