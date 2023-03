La settimana corta può funzionare anche in Italia? Sì, ma non per tutti. Ecco perché (Di venerdì 3 marzo 2023) Si parla tanto di settimana corta: una discussione che merita di essere affrontata, per diversi motivi, ma sgomberando il campo da alcuni equivoci che rischiano di rendere il dibattito superficiale. Il primo equivoco riguarda il concetto stesso di settimana corta: esistono modelli molti diversi tra loro, che non possono essere confrontati. Un primo modello, sperimentato ad esempio da Intesa Sanpaolo, è quello che prevede l’accorciamento della settimana mediante una redistribuzione del quinto giorno lavorativo sugli altri quattro (con un’ora, o qualcosa in più, che si aggiunge a queste giornate lavorative). Un altro modello, molto diverso, prevede invece la cancellazione secca della quinta giornata lavorativa, senza riduzione degli istituti connessi (retribuzione, permessi, ferie, ecc.); è la strada ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Si parla tanto di: una discussione che merita di essere affrontata, per diversi motivi, ma sgomberando il campo da alcuni equivoci che rischiano di rendere il dibattito superficiale. Il primo equivoco riguarda il concetto stesso di: esistono modelli molti diversi tra loro, che non possono essere confrontati. Un primo modello, sperimentato ad esempio da Intesa Sanpaolo, è quello che prevede l’accorciamento dellamediante una redistribuzione del quinto giorno lavorativo sugli altri quattro (con un’ora, o qualcosa in più, che si aggiunge a queste giornate lavorative). Un altro modello, molto diverso, prevede invece la cancellazione secca della quinta giornata lavorativa, senza riduzione degli istituti connessi (retribuzione, permessi, ferie, ecc.); è la strada ...

