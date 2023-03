La Schlein parla come se vivessimo nel 1923 Sarebbe meglio se rileggesse Pasolini

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una giovane donna di 37 anni inaugurerà la sua esperienza di segretaria nazionale di quel che resta del maggiore partito di sinistra andando a Firenze. Lo farà simbolicamenteatto antifascista, giustificato da una bruttissima lite dinanzi a una scuola celebrataritorno dello squadrismo in Italia. Cento anni dopo la nascita del fascismo e , soprattutto, 78 anni dopo la sua fine. L’articolo potrebbe finire qui. C’è già tutto. Cara, cinquant’anni fadiceva… Chi scrive non proviene dal Msi ma dalla Dc (relativamente agli anni Settanta e Ottanta). E certamente non militava nel Msi Pierpaolo, probabilmente il più grande intellettuale italiano del dopoguerra, che sul tema, insieme a Leonardo Sciascia, scrisse pagine memorabili 50 anni fa sul manierismo antifascista . ...

Come sarà il nuovo Pd targato Elly Schlein. La pioggia di milioni in arrivo sui banchieri italiani. E il falso ambientalismo delle aziende che producono legni ...Matteo Renzi parla ancora della vittoria di Elly Schlein alle ultime primarie del Pd. «La sinistra si ricompatta su posizioni estremiste, lasciando a noi e a Forza Italia lo spazio politico centrale».