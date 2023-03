La Schlein è troppo estremista? Gelo dalla Gruber | chi fa a pezzi Elly | Video

(Di venerdì 3 marzo 2023) E'? La domanda di Lillia Franco Bernabè, ospite di Otto e mezzo su La7, spalanca le porte al giudizio tranchant del super-manager, presidente di Acciaierie Italia: e se il vero problema della neo-segretaria del Pd sia essere tutta fuffa, tutta chiacchiere e distintivo? Non usa queste parole, ovviamente, Bernabè, ma il senso è chiaro. "Ha detto che ci vuole il salario minimo, uno stop al precariato, la transizione ecologica", snocciola la. "L'arte del governo definisce gli strumenti per arrivare a certi obiettivi - esordisce il suo illustre ospite -. Tutti vogliono un mondo migliore, un mondo in cui si lavora di meno e si guadagna di più, un mondo più pulito. Ma in termini politici la differenza sta negli strumenti con cui si ...

"Elly Schlein troppo estremista": la risposta di Franco Bernabè La7

