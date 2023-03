La Scena delle donne dal 4 al 29 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’anteprima a febbraio, torna nel mese dedicato alle donne la rassegna “La Scena delle donne” diretta da Bruna Braidotti e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri, che riparte dal 4 al 29 marzo in Friuli Venezia Giulia con sei appuntamenti, realizzati con il patrocinio del Comune di Pordenone, con il contributo del centro antiviolenza Voce Donna Onlus Pordenone e il Comune di Caneva e in collaborazione con la Scuola italiana di Playback Theatre, la Compagnia Caminantes, il Capitol, l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. «Nel mese di marzo, alla vigilia dei vent’anni di storia della nostra manifestazione, abbiamo scelto di dare voce al tema della memoria – dichiara la direttrice artistica Bruna ... Leggi su udine20 (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’anteprima a febbraio, torna nel mese dedicato allela rassegna “La” diretta da Bruna Braidotti e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri, che riparte dal 4 al 29in Friuli Venezia Giulia con sei appuntamenti, realizzati con il patrocinio del Comune di Pordenone, con il contributo del centro antiviolenza Voce Donna Onlus Pordenone e il Comune di Caneva e in collaborazione con la Scuola italiana di Playback Theatre, la Compagnia Caminantes, il Capitol, l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. «Nel mese di, alla vigilia dei vent’anni di storia della nostra manifestazione, abbiamo scelto di dare voce al tema della memoria – dichiara la direttrice artistica Bruna ...

