La Procura indaga sui mancati soccorsi nel naufragio dei migranti di Cutro (Di venerdì 3 marzo 2023) Sul naufragio di domenica davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro non è più aperta la sola inchiesta che riguarda l’attività degli scafisti e lo schianto sulla secca. C’è un secondo fascicolo che riguarda i soccorsi. La Procura vuole capire se e quali reati siano stati commessi nell’organizzare l’intervento in mare dopo l’avvistamento del barcone partito dalla Turchia. Per accertare tutto questo il Procuratore Giuseppe Capoccia ha delegato i carabinieri della Compagnia di Crotone. La conferma è arrivata dopo la visita di ieri del presidente Sergio Mattarella ai sopravvissuti in ospedale e davanti alle bare in fila nel Palasport. I carabinieri ora avranno il compito di raccogliere il carteggio delle centrali operative di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, acquisire le registrazioni audio e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 marzo 2023) Suldi domenica davanti alle coste calabresi di Steccato dinon è più aperta la sola inchiesta che riguarda l’attività degli scafisti e lo schianto sulla secca. C’è un secondo fascicolo che riguarda i. Lavuole capire se e quali reati siano stati commessi nell’organizzare l’intervento in mare dopo l’avvistamento del barcone partito dalla Turchia. Per accertare tutto questo iltore Giuseppe Capoccia ha delegato i carabinieri della Compagnia di Crotone. La conferma è arrivata dopo la visita di ieri del presidente Sergio Mattarella ai sopravvissuti in ospedale e davanti alle bare in fila nel Palasport. I carabinieri ora avranno il compito di raccogliere il carteggio delle centrali operative di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, acquisire le registrazioni audio e ...

