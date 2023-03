La morte in caserma di Emanuele Scieri, chiesta la condanna per due ex caporali (Di venerdì 3 marzo 2023) Emanuele Scieri, l'allievo paracadutista trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999 (tre giorni dopo il decesso), è stato ucciso per futili motivi. Ne... Leggi su today (Di venerdì 3 marzo 2023), l'allievo paracadutista trovato morto nellaGamerra di Pisa il 16 agosto 1999 (tre giorni dopo il decesso), è stato ucciso per futili motivi. Ne...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TirrenoLivorno : Invocati 24 anni per Panella e 21 per Zabara, accusati della morte di Emanuele Scieri, 26 anni, di Siracusa, la ser… - iltirreno : È il processo ai due ex caporali accusati della morte di Emanuele Scieri, 26 anni, di Siracusa, la sera del 13 agos… - ahp68 : RT @OssRepressione: #AlfredoCospito è al #41bis per avere collocato due bombe carta, di notte, in un luogo deserto fuori da una caserma de… - mad_musika : RT @OssRepressione: #AlfredoCospito è al #41bis per avere collocato due bombe carta, di notte, in un luogo deserto fuori da una caserma de… - ZitelleArturo : RT @OssRepressione: #AlfredoCospito è al #41bis per avere collocato due bombe carta, di notte, in un luogo deserto fuori da una caserma de… -