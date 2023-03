(Di venerdì 3 marzo 2023) Il consolidamento delle relazioni diplomatiche e commerciali, l’accordo per un partenariato strategico capace di superare la ‘via della seta’, e anche la collaborazione in materia di Difesa. Questi i contenuti principali del summit tra Giorgiae il premier indiano, Narendra Modi, che segnano un cambio di passo in politica estera rispetto ai precedenti governi. Pur di stringere accordi commerciali il Governochiude un occhio su chi ci ha ricattato in passato. Come“Credo che ci siano anche molti elementi di vicinanza della nostra visione: c’è molto materiale su cui lavorare insieme a partire da alcuni settori su cui vorremmo rafforzare la cooperazione, penso al tema della Difesa, alla sicurezza energetica”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio dopo il bilaterale con l’omologo indiano. Quali siano tutti ...

L'opposizione vuole chiarimenti dalla premier Giorgia. Palazzo Chigi è costretto a ...a lungo raggio in arrivo dagli Usa - Il riarmo della Polonia Per tenere unita la Russia Putin...... ma è saltato il bilaterale con la premier italiana Giorgia, già esclusa dall'incontro ...a lungo raggio in arrivo dagli Usa - Il riarmo della Polonia Per tenere unita la Russia Putin......raggio in arrivo dagli Usa - Il riarmo della Polonia Per tenere unita la Russia Putin...06 Bilaterale Zelensky -a margine incontri con leader 15:41incontra Zelensky in gruppo ...

La Meloni riabilita l'India LA NOTIZIA

L'addio della politica a Maurizio Costanzo, Meloni: "Icona del giornalismo e della tv" Dopo la morte di Maurizio Costanzo, dalla politica arriva un coro di messaggi in ricordo del giornalista e condut ...Ribadire l'appoggio del governo a Zelensky quando uno dei tuoi partner di maggioranza ha un rapporto di amicizia consolidato con l'invasore e l'altro, fino a non troppo tempo fa, sfoggiava in pubblica ...