La Meloni in India rinnega se stessa (Di venerdì 3 marzo 2023) Sbraitare, sbattere i pugni sul tavolo e gridare allo scandalo è facile quando ci si trova all’opposizione. Tutto cambia quando si passa la barricata e si è costretti a fare i conti con la realtà. Qualcosa che sta iniziando a capire Giorgia Meloni che è passata dall’aperta ostilità nei confronti dell’India per il caso dei marò, al tour a Nuova Delhi per incontrare il premier Narendra Modi e stipulare un partenariato strategico davvero inatteso. In India il premier Meloni tesse le lodi di Modi. Che nel 2014 accusava di guidare un governo terrorista Questo perché spulciando la pagina Facebook della leader di Fratelli d’Italia è molto semplice imbattersi in post, del tutto comprensibili, in cui manifestava l’insofferenza per l’ingiusta detenzione di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, arrestati undici anni fa con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Sbraitare, sbattere i pugni sul tavolo e gridare allo scandalo è facile quando ci si trova all’opposizione. Tutto cambia quando si passa la barricata e si è costretti a fare i conti con la realtà. Qualcosa che sta iniziando a capire Giorgiache è passata dall’aperta ostilità nei confronti dell’per il caso dei marò, al tour a Nuova Delhi per incontrare il premier Narendra Modi e stipulare un partenariato strategico davvero inatteso. Inil premiertesse le lodi di Modi. Che nel 2014 accusava di guidare un governo terrorista Questo perché spulciando la pagina Facebook della leader di Fratelli d’Italia è molto semplice imbattersi in post, del tutto comprensibili, in cui manifestava l’insofferenza per l’ingiusta detenzione di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, arrestati undici anni fa con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANI : Delhi | PM Narendra Modi welcomes Italian PM Giorgia Meloni to India - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - Agenzia_Ansa : La premier Meloni in India: 'L'incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità inte… - Sirbone45 : RT @salvinimi: Meloni in India al primo ministro; 'Conosco bene la vostra storia e la vostra cultura. Ho visto Sandokan almeno una dozzina… - BARBARA21376786 : @mattparkerrrr @pfmajorino La Meloni era in India per una visita istituzionale prima di parlare si informi, ma legg… -