La maggioranza in Comune dice no al Milan a La Maura (Di venerdì 3 marzo 2023) L'intenzione del Milan di costruire il nuovo stadio nell'area de La Maura agita le acque del Consiglio comunale. Lo scrive l'edizione Milanese de La Repubblica, spiegando che prima ancora che il club rossonero sciolga il nodo sul progetto, la maggioranza che governa il parlamentino di Palazzo Marino è già pronta ad alzare le barricate. Una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

