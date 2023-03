La madre gli dà uno schiaffo perché è stato sospeso da scuola, lui la denuncia per maltrattamenti (Di venerdì 3 marzo 2023) Una donna di un comune dell’Alta Padovana è stata denunciata dal figlio per maltrattamenti: dopo aver appreso che il giovane (16 anni) era stato sospeso da scuola, lo ha colpito al volto con uno schiaffo. A quel punto il ragazzo si è recato in una caserma dei carabinieri del Cittadellese e ai militari che l’hanno accolto ha riferito di voler denunciare sua madre. Ha mostrato ai presenti la guancia ancora rossa per il colpo da poco ricevuto. Il giovane era già stato sospeso in un’altra occasione durante la prima parte di anno scolastico. La sua denuncia è stata depositata in Procura. I carabinieri riferiscono che il 16enne è già noto alle forze dell’ordine: ha alle spalle una denuncia ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Una donna di un comune dell’Alta Padovana è statata dal figlio per: dopo aver appreso che il giovane (16 anni) erada, lo ha colpito al volto con uno. A quel punto il ragazzo si è recato in una caserma dei carabinieri del Cittadellese e ai militari che l’hanno accolto ha riferito di volerre sua. Ha mostrato ai presenti la guancia ancora rossa per il colpo da poco ricevuto. Il giovane era giàin un’altra occasione durante la prima parte di anno scolastico. La suaè stata depositata in Procura. I carabinieri riferiscono che il 16enne è già noto alle forze dell’ordine: ha alle spalle una...

