La lezione di Liliana Segre | laureata honoris causa in filosofia | «Nel buio della Storia partigiani e internati militari trovarono la bussola»

(Di venerdì 3 marzo 2023) La senatrice a vitaha ricevuto oggi la sua ottava laurea. «Dedico questa laurea inad honorem dell’Università di Bologna alla memoria di mio marito, che fu uno dei 600milaitaliani che venne deportato e scelse di rimanere prigioniero perché non aderì alla Repubblica sociale italiana». Così la senatrice a vita è intervenuta durante la cerimonia di conferimento che si è tenuta nella sua abitazione a Milano. «Loro e ianche se non avevano conosciuto che il fascismo – ha aggiunto – scelsero pericoli e privazioni. Nel momentoprova atroce qualcosa in sé li orientò, unamiracolosa, quello che Immanuel Kant chiamava la legge morale dentro di ...