La Lazio sbanca il Maradona Una prodezza di Vecino costringe il Napoli alla prima sconfitta in campionato

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lasconfigge ile conquista il 2° posto momentaneo dopo l’1-0 al. La scelta di Sarri di schierareproduce subito un pericolo per la squadra azzurra: il calciatore biancoceleste sfiora subito il vantaggio ma Di Lorenzo salva. Gli azzurri ci provano con Zielinski, ma è proprioa firmare il gol da tre punti con un bolide ddistanza. La traversa nega il pari a Osimhen, un legno nel finale anche per Milinkovic-Savic. La capolista si ferma a 8 vittorie di fila (casalinga in A), latorna a vincere adopo 8 anni CRONACA Il Corriere dello Sport riporta: 90'+5' - FinisceTriplisce fischio dell'arbitro che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro La Lazio stoppa il Napoli, Vecino sbanca il ‘Maradonà - - Italpress : La Lazio stoppa il Napoli, Vecino sbanca il ‘Maradonà - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La Lazio stoppa il Napoli, Vecino sbanca il ‘Maradonà -… - _Zeroazero : ???? #SerieA: la #Lazio trova il jolly con #Vecino e sbanca il #Maradona battendo per 0-1 il #Napoli ???????? ?????? - GioiaDeBonis : RT @Laziofanclub: È FINITAAAA!!! NAPOLI 0 LAZIO 1!!!! LA LAZIO SBANCA IL MARADONA E VOLA AL SECONDO POSTO!!! Che Lazio! #sslazio #napoli… -

Napoli -, Vecino esulta - Calciomercato.itSarri pone dunque fine alla striscia d'imbattibilità dei partenopei, che collezionano la seconda sconfitta stagionale in campionato dopo quella ...Le formazioni ufficiali 2023 - 03 - 03 22:36:34 Triplice fischio Lail Maradona 2023 - 03 - 03 22:31:57 Incrocio dei pali di Milinkovic Savic Il serbo prende i pali su punizione 2023 - 03 - 03 22:31:07 Collaboratori di Sarri espulsi Su segnalazione di ......al successo nell'anticipo del Pescara (5 - 3 all'Irpinia) e con un atto di forzaLupari ... castigatrice dellacon una tripletta nel 5 - 0 a forti tinte giallorosse. Trasferta ok anche per ...

Napoli-Lazio 0-1: ci pensa Vecino! Sarri sbanca il Maradona. Cronaca, commento e pagelle della partita RomaToday

NAPOLI - Nell'anticipo della venticinquesima giornata di campionato il Napoli affronta la Lazio allo stadio Maradona. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Lozano e Kvaratskhelia accanto ad Osimhen. I bia ...Colpo grosso della Lazio che sbanca il Maradona. I biancocelesti battono per uno a zero il Napoli al termine di una grande partita. Una vittoria di grinta, di carattere, di tattica e di garra della ...