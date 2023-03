La Lazio ricorda al Napoli che può anche perdere e che si vince col 35% di possesso palla

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il volto di Spalletti all’ingresso in campo non prometteva nulla di buono. Chissà, col senno di poi era un presagio. Del resto già ieri aveva ragione il signor Luciano che in conferenza stampa aveva invitato i tifosi a non cadere nella trappola mediatica. Avevato che le braccia si alzano solo dopo aver passato la linea del traguardo. Chissà se aveva subodorato qualcosa. Fatto sta che ilha incassato la prima sconfitta casalinga del campionato, la seconda del torneo. È arrivata contro ladi Sarri che ha vinto 1-0 dopo aver giocato un’ottima partita, attenta, con un pressing intelligente e, come si dice oggi, facendo densità in mezzo al campo, conndo Luis Alberto e Felipe Anderson a giocare una partita di grande sacrificio. È stata una serata in cui il dio del calcio ha continuato a divertirsi ...