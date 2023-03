La Lazio fa festa al Maradona, Vecino firma la sconfitta del Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Si ferma la striscia di otto successi consecutivi in Serie A degli azzurri, per i biancocelesti tre punti d’oro per la corsa a un posto champions Leggi su lastampa (Di venerdì 3 marzo 2023) Si ferma la striscia di otto successi consecutivi in Serie A degli azzurri, per i biancocelesti tre punti d’oro per la corsa a un posto champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La Lazio fa festa al Maradona, Vecino firma la sconfitta del Napoli - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: Sarri ferma la marcia trionfale del Napoli: festa Lazio al Maradona - MarcoTastardi : #Sarri ferma la marcia trionfale del Napoli: festa Lazio al Maradona. In casa non perdeva dal 10 aprile 2022. Bianc… - HinckeGALLI : @VittorioCampa Guardo la classifica e non faccio polemiche in questa giornata di festa, oggi Grande !!Lazio - KiryMalefico : Non ci sono parole. La #Lazio è la squadra più pazza di questo campionato. Può vincere o perdere contro chiunque. M… -