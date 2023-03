La Lazio di Sarri sogna l'impresa a Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Niente è impossibile, la Lazio ci vuole provare ma per fermare questo Napoli lanciatissimo servirà un'impresa. Stasera in uno stadio «Maradona» stracolmo e pieno di entusiasmo per la creatura di Spalletti, i biancocelesti si aggrapperanno allo spartito Sarriano con l'obiettivo di sorprendere la capolista che finora ha vinto 21 partite su 24. Non è al massimo la Lazio, ha tanti giocatori sotto tono tra cui Romagnoli, costretto a giocare dopo venti giorni di stop per un infortunio muscolare (Casale è squalificato). Stesso discorso per Milinkovic, leader tecnico del centrocampo, reduce da una settimana di tormenti per l'influenza culminata con la prova negativa contro la Sampdoria. Anche Immobile, poi, non è al top della condizione così come Zaccagni pure lui alle prese col virus che aveva colpito Sergej. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Niente è impossibile, laci vuole provare ma per fermare questolanciatissimo servirà un'. Stasera in uno stadio «Maradona» stracolmo e pieno di entusiasmo per la creatura di Spalletti, i biancocelesti si aggrapperanno allo spartitoano con l'obiettivo di sorprendere la capolista che finora ha vinto 21 partite su 24. Non è al massimo la, ha tanti giocatori sotto tono tra cui Romagnoli, costretto a giocare dopo venti giorni di stop per un infortunio muscolare (Casale è squalificato). Stesso discorso per Milinkovic, leader tecnico del centrocampo, reduce da una settimana di tormenti per l'influenza culminata con la prova negativa contro la Sampdoria. Anche Immobile, poi, non è al top della condizione così come Zaccagni pure lui alle prese col virus che aveva colpito Sergej. ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 marzo La prima pagina del 'Corriere dello Sport' è invece dedicata al big match tra Napoli e Lazio. L'anticipo andrà in scena questa sera, con il ritorno di Sarri al Maradona. La squadra di Spalletti a ... Sarri e Spalletti diffidano entrambi del mondo esterno (Gazzetta) Il calcio come esercizio ascetico Napoli 28/11/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Lazio / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri - Luciano Spalletti Sarri e Spalletti , ne ... I consigli della 25ª giornata: Barella a caccia del bonus perduto. Certezza Kvara Ancora una volta è il Napoli ad aprire il programma di un nuovo turno di Serie A, il numero 25. Si inizia di venerdì con la sfida tra azzurri e la Lazio dell'ex Sarri, si arriva al lunedì sera con il doppio posticipo Sassuolo - Cremonese e Torino - Bologna. Andiamo ad analizzare le possibili opzioni da scegliere al Fantacalcio. DIFENSORI Prima ... Corriere dello Sport Napoli-Lazio show, "Cazzimma" e "merdite": i duelli degli assi e le invenzioni Gli schemi e le vie per il gol del big match al Maradona: Sarri non ha ancora raggiunto la sintesi perfetta tra gioco e risultati, Spalletti sì ... FORMELLO - Lazio, Patric recupera. Torna Zaccagni, dubbi sui terzini FORMELLO - Casale squalificato, Patric recuperato. Sarri tira un sospiro di sollievo almeno per lo spagnolo, ieri fermo per dei sintomi influenzali. Oggi ha svolto la rifinitura, sarà lui ...