La guerra dei droni, "arma determinante": escalation, tutto ciò che non sapete (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue l'escalation di droni fra Russia e Ucraina, dopo le incursioni di martedì in territorio russo. All'alba di ieri Mosca ha reagito lanciando droni d'attacco Shahed di fabbricazione iraniana da Nord verso Kiev, ma secondo l'aeronautica ucraina «quattro di essi sono stati abbattuti». A Kiev sono risuonati altri allarmi aerei dalle 11.32 alle 12.42, a causa di un nuovo drone, poi abbattuto. Il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yuri Ignat ha spiegato: «Un velivolo senza pilota è stato rilevato nella regione di Kiev, è stata azionata la difesa aerea ed è stato colpito. Si cercano i resti per capire di che tipo sia». Ha aggiunto: «I russi, quando attaccano con missili o droni cambiano sempre orari e intervalli di tempo fra un attacco e l'altro, ma non le tattiche generali». Intanto, sul fronte orientale gli ucraini ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue l'difra Russia e Ucraina, dopo le incursioni di martedì in territorio russo. All'alba di ieri Mosca ha reagito lanciandod'attacco Shahed di fabbricazione iraniana da Nord verso Kiev, ma secondo l'aeronautica ucraina «quattro di essi sono stati abbattuti». A Kiev sono risuonati altri allarmi aerei dalle 11.32 alle 12.42, a causa di un nuovo drone, poi abbattuto. Il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yuri Ignat ha spiegato: «Un velivolo senza pilota è stato rilevato nella regione di Kiev, è stata azionata la difesa aerea ed è stato colpito. Si cercano i resti per capire di che tipo sia». Ha aggiunto: «I russi, quando attaccano con missili ocambiano sempre orari e intervalli di tempo fra un attacco e l'altro, ma non le tattiche generali». Intanto, sul fronte orientale gli ucraini ...

