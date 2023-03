La giovane campionessa racconta la sua diversità nella docuserie “Unbelievable Me: Storie Straordinarie” in onda da venerdì 3 marzo su Real Time (Di venerdì 3 marzo 2023) «La vittoria più bella è riuscire, attraverso la mia testimonianza, ad aiutare persone che si trovano a vivere la diversità» ad affermarlo è Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica che, nel 2011, appena 15enne, a causa di una meningite batterica fulminante, si è ritrovata senza alcune falangi di mani e piedi, con il corpo cosparso di segni indelebili. Ma la forza interiore non l’ha mai abbandonata: oggi 27enne, si è presa la sua rivincita grazie allo sport. Credits @Valerio Motta Leggi anche › Il normale eccezionale di Veronica Yoko Plebani, “Corpo a Corpo” per la vittoria contro la diversità Il suo palmarès è ricco di medaglie – tra cui il bronzo vinto alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021 – ma quella più importante è rappresentata dal suo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 marzo 2023) «La vittoria più bella è riuscire, attraverso la mia testimonianza, ad aiutare persone che si trovano a vivere la» ad affermarlo è Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica che, nel 2011, appena 15enne, a causa di una meningite batterica fulminante, si è ritrovata senza alcune falangi di mani e piedi, con il corpo cosparso di segni indelebili. Ma la forza interiore non l’ha mai abbandonata: oggi 27enne, si è presa la sua rivincita grazie allo sport. Credits @Valerio Motta Leggi anche › Il normale eccezionale di Veronica Yoko Plebani, “Corpo a Corpo” per la vittoria contro laIl suo palmarès è ricco di medaglie – tra cui il bronzo vinto alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021 – ma quella più importante è rappresentata dal suo ...

