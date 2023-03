La giornata mondiale del Tennis compie 10 anni. Santopadre: "Resisterà anche al padel" (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - I campioni contano, eccome, sono il prezioso traino del movimento Tennistico oltre che l'obiettivo finale. Ma lo sport di Djokovic and Co. è fatto anche di giocatori della domenica, di bambini che sognano un futuro da Sinner, e di anziani che notoriamente dormono poco e al mattino presto già popolano i circoli con i loro irrinunciabili doppi. Il Tennis, con 3 milioni di italiani armati di racchetta e quasi 4 mila circoli è il quarto sport più praticato in Italia (dopo calcio, nuoto e ciclismo), il terzo per numero di appassionati, e la federazione (che adesso si chiama Fitp, federazione italiana Tennis e padel) conta 372.964 atleti. Ma si può sempre fare di più, e una mano alla crescita la dà la giornata mondiale del Tennis che si celebra il 4 ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - I campioni contano, eccome, sono il prezioso traino del movimentotico oltre che l'obiettivo finale. Ma lo sport di Djokovic and Co. è fattodi giocatori della domenica, di bambini che sognano un futuro da Sinner, e di anziani che notoriamente dormono poco e al mattino presto già popolano i circoli con i loro irrinunciabili doppi. Il, con 3 milioni di italiani armati di racchetta e quasi 4 mila circoli è il quarto sport più praticato in Italia (dopo calcio, nuoto e ciclismo), il terzo per numero di appassionati, e la federazione (che adesso si chiama Fitp, federazione italiana) conta 372.964 atleti. Ma si può sempre fare di più, e una mano alla crescita la dà ladelche si celebra il 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Dal ritorno in Appennino del grifone all’aumento delle berte nelle isole pontine: l’analisi del report di Legambien… - meb : Nella giornata mondiale per le #malattierare ricordiamoci che essere malati rari non deve significare essere soli.… - Trentin0 : Fischio nell'orecchio, 750 milioni di persone ne soffrono: le nuove cure. Oggi, 3 marzo, è la Giornata mondiale del… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il #3Marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito L’OMS ricorda l’enorme diffusione e le conseguenze della p… - FogliettaLuca : RT @fanpage: Il #3Marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito L’OMS ricorda l’enorme diffusione e le conseguenze della p… -