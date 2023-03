La Germania non vuole il gas dall’Italia: primo ostacolo al Piano Mattei (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Il Piano Mattei ha un primo ostacolo che si chiama Germania. Il governo tedesco, infatti, risponde in modo negativo alla possibilità di importare gas dall’Italia, come riporta Agenzia Nova, preferendo addirittura ricavarlo da fonti più costose. La riluttanza del governo tedesco al gas italiano Quel che è certo è che i tedeschi di gas hanno bisogno eccome. Altrettanto certo è che vogliano evitare a tutti i costi di importarlo dall’Italia. L’attentato ai Nord Stream ha complicarto notevolmente la vita a Berlino che da allora è alla costante ricerca di nuove forniture. Al punto da cercare un’alleanza con il governo spagnolo, per costruire un gasdotto che passi dalla penisola iberica e arrivi in terra teutonica. Un progetto che costerebbe tempo e soldi, però. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Ilha unche si chiama. Il governo tedesco, infatti, risponde in modo negativo alla possibilità di importare gas, come riporta Agenzia Nova, preferendo addirittura ricavarlo da fonti più costose. La riluttanza del governo tedesco al gas italiano Quel che è certo è che i tedeschi di gas hanno bisogno eccome. Altrettanto certo è che vogliano evitare a tutti i costi di importarlo. L’attentato ai Nord Stream ha complicarto notevolmente la vita a Berlino che da allora è alla costante ricerca di nuove forniture. Al punto da cercare un’alleanza con il governo spagnolo, per costruire un gasdotto che passi dalla penisola iberica e arrivi in terra teutonica. Un progetto che costerebbe tempo e soldi, però. ...

