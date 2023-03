La famiglia che scappa dal ristorante senza pagare il conto da 200 euro (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalle ostriche all'astice, passando per i gamberi e gli scambi, fino ad arrivare al dolce. Una cena di pesce completa per tre persone, due adulti e una bambina, per un conto totale che ha oltrepassato quota 200 euro. Un conto che però non... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalle ostriche all'astice, passando per i gamberi e gli scambi, fino ad arrivare al dolce. Una cena di pesce completa per tre persone, due adulti e una bambina, per untotale che ha oltrepassato quota 200. Unche però non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Gandhi, dopo che la famiglia era caduta in povertà, a 18 anni prese una nave da Bombay per Southampton. Più tardi… - matteosalvinimi : Notizie che non si vorrebbero mai sentire. La tragica scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel… - marattin : La scomparsa di Bruno Astorre (che nella sua tragicità ricorda quella di Maurizio Cevenini a Bologna nel 2012) colp… - MariettoTorino : @jacopocoghe Dai senso alla tua inutile presenza sulla faccia della terra: partecipa al #novarapride2023 e ricordat… - Melc2291 : RT @salutiebaci1: Ribadisco: la famiglia di Micol ha capito e approva che votiamo Edoardo. Per favore raga. Non parlo a vanvera ?? #incor… -